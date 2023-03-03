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E devletten eyt ye nasıl başvurulur? E-DEVLET EYT BAŞVURU EKRANI (VİDEOLU ANLATIM)

E devletten eyt ye nasıl başvurulur? E-DEVLET EYT BAŞVURU EKRANI (VİDEOLU ANLATIM)
03.03.2023 12:44 - Son Güncelleme: 03.03.2023 12:45

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Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başvurular başladı. Peki; EYT başvurusu nasıl yapılır? E- Devlet'ten eyt'ye nasıl başvurulur? Emeklilik başvurusu e-Devlet'ten nasıl yapılır? Çalışan EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır? Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) başvurularını gerçekleştirmesi için e-Devlet'te yeni düzenleme yapıldı. Buna göre, arama çubuğuna 'EYT' yazıldığında doğrudan başvuru ekranına ulaşılabilecek, tüm işlemler buradan yapılabilecek. İşte E-DEVLET EYT BAŞVURU EKRANINDAN BAŞVURU YAPACAKLAR İÇİN VİDEOLU ANLATIM...

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Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) başvurularını gerçekleştirmesi için e-Devlet'te yeni düzenleme yapıldı. Buna göre, arama çubuğuna 'EYT' yazıldığında doğrudan başvuru ekranına ulaşılabilecek, tüm işlemler buradan yapılabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, EYT düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. e-Devlet'te EYT başvuruları için düzenleme yapıldı. Buna göre, 'turkiye.gov.tr' adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapılacak. Arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden herhangi biri yazılarak ekrana gelen 'Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi' bağlantısına tıklanacak. Gelen ekranda 'Yeni Başvuru' tıklanacak, tahsis talep türü olarak 'Yaşlılık Aylığı' seçilecek. SSK kapsamında aylık talep ediliyorsa 4/A SSK; Bağ-Kur kapsamında aylık talep ediyorsa 4/B Bağ-Kur seçilip, altta yer alan 'Başvuru' butonu tıklanacak. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek, açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak, iletişim bilgileri kısmı doldurulacak.

Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Banka Sandığı veya yurt dışından aylık alınması durumunda 'Aylık alıyor mu?' kutucuğunda yer alan 'evet' ya da 'hayır' seçeneklerinden herhangi biri mutlaka işaretlenecek. 'İleri' butonu ile sonraki sayfaya geçiş yapılarak 'başvur' kutucuğu tıklandığında başvuru, Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderilecek.

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