"Kazanın nedeni şoförün fenalık geçirmesi" diyen İmamoğlu'na tepki: Diğerlerinin nedeni neydi?

İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpıştığı kazada yaralananların tedavileri hastanelerde sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kazanın meydana gelme nedeninin araç şoförünün fenalık geçirmesi olduğunu söyledi. İmamoğlu, "Şoförün feryat ederek, 'kötü oluyorum, ambulans çağırın' diyerek aslında bir baygınlık geçirdiğini ve otobüsün direksiyonunun yan şeride doğru kayarak kafa kafaya çarpışmasına vesile olduğunu ifade etmek isterim" dedi. İmamoğlu'nun kazanın meydana gelme nedenine ilişkin yaptığı açıklamalar metrobüs hatlarında daha önce meydana gelen kazaları akıllara getirdi. Hatayı şoföre yıkan anlayış vatandaşın tepkisini çekti.