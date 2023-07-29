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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023, 10:40 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2023, 10:44

"Kazandık" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şok da Meral Akşener'den: Lamı cimi yok kaybettik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs'ta yaşanan seçim hezimetlerinin ardından koltuğunda kalabilmek adına durumu perdelemeye kalkıştı. 25 milyon oy toplandığını belirterek seçim sonuçlarını, yenilgi olarak niteleyemeceğini belirten Kılıçdaroğlu'na, parti içinden ve seçim ortakları tarafından sert salvolar geldi. Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sonuç itibarıyla kaybettik. Lamı cimi yok, kaybettik. Bu kaybetmeyi 'Vay efendim seçmen niye bize oy vermedi.' diyerek, böyle bir saygısız dille seçmeni, aziz milletimi sorgulayarak sonuç alamayız." sözleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Öte yandan açıklamasında, "Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir." diyen Akşener hezimet için köylüleri suçlayan Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

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