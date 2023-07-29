Başkan Erdoğan gazetecilere basketbol topu hediye etti!

BAŞKAN ERDOĞAN GAZETECİLERE BASKETBOL TOPU HEDİYE ETTİ

Başkan Erdoğan, burada basın mensuplarına basketbol topu hediye etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN BASKETBOL SOHBETİ GÜLÜMSETTİ

Başkan Erdoğan, proje üzerinden basketbol antrenmanlarının yapılacağı ve altyapı maçlarının oynanacağı salon hakkında bilgi veren Hidayet Türkoğlu'na "Biz de kendi maçlarımızı orada oynayabilecek miyiz?" diye sordu. Türkoğlu da "Kesinlikle burada oynayabilirsiniz, size ayırdık orayı." yanıtını verdi. Başkan Erdoğan Fotoğraf çekimi sırasında ise "Şu ana kadar mağlubiyet yok, son maçta da rekor kırdık" dedi. Yaşanan o anlar gülümsetti. Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da Başkan Erdoğan'a forma hediye etti.