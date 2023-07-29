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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023, 00:38 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2023, 00:58

Başkan Erdoğan gazetecilere basketbol topu hediye etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilen ve "Avrupa'nın basketbol üssü" olarak nitelendirilen Basketbol Gelişim Merkezi şantiyesinde incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan, proje üzerinden basketbol antrenmanlarının yapılacağı ve altyapı maçlarının oynanacağı salon hakkında bilgi veren Hidayet Türkoğlu ile yaptığı basketbol sohbeti gülümsetti. Başkan Erdoğan toplu fotoğraf çekimi sırasında "Şu ana kadar mağlubiyet yok, son maçta da rekor kırdık" dedi. Yaşanan o anlar gülümsetirken Başkan Erdoğan, basın mensuplarına basketbol topu hediye etti. İşte o anlar....

BAŞKAN ERDOĞAN GAZETECİLERE BASKETBOL TOPU HEDİYE ETTİ
Başkan Erdoğan, burada basın mensuplarına basketbol topu hediye etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN BASKETBOL SOHBETİ GÜLÜMSETTİ
Başkan Erdoğan, proje üzerinden basketbol antrenmanlarının yapılacağı ve altyapı maçlarının oynanacağı salon hakkında bilgi veren Hidayet Türkoğlu'na "Biz de kendi maçlarımızı orada oynayabilecek miyiz?" diye sordu. Türkoğlu da "Kesinlikle burada oynayabilirsiniz, size ayırdık orayı." yanıtını verdi. Başkan Erdoğan Fotoğraf çekimi sırasında ise "Şu ana kadar mağlubiyet yok, son maçta da rekor kırdık" dedi. Yaşanan o anlar gülümsetti. Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da Başkan Erdoğan'a forma hediye etti.

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