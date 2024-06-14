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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024, 09:11 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024, 09:13

Kayseri merkezli 5 ilde "hırsızlık" operasyonu: 29 tutuklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kayseri merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Sivas'ta ziynet eşyası, para ve silah hırsızlığı olayı ile ilgili olarak 2 ay süre ile yapılan projeli çalışma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 şüpheli yakalanırken; 22 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet çalınan tabanca ve 400 bin TL değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen ziynet eşyaları tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 kişiden 29'u tutuklanırken; 3 kişi adli kontrol şartıyla, 3 kişiden mahkemece serbest bırakıldı.

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