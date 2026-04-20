Kadıköy'de inşaatta korku dolu anlar! Fore kazıklar kağıt gibi çöktü

İstanbul Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi'nde temel çalışmaları devam eden bir bina inşaatında korku dolu anlar yaşandı. İnşaat sahasında zemini tutması için yerleştirilen fore kazıkların bulunduğu bölümde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

Dehşet Anları Kamerada

Toprak kaymasıyla başlayan ve fore kazıkların devrilmesiyle sonuçlanan o anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, dev kazıkların büyük bir gürültüyle çökmesi ve toprağın inşaat alanına dolması yer alıyor.