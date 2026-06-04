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Kapadokya’da gece mesaisi başlıyor! Göreme ve vadiler ışıklarla aydınlanacak

Kapadokya’da gece mesaisi başlıyor! Göreme ve vadiler ışıklarla aydınlanacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya’da turistlerin bölgede daha uzun süre kalarak daha fazla deneyim yaşamasını amaçladıklarını duyururken; Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve, Paşabağları ve Erdemli Vadisi'nde hayata geçirilecek dev aydınlatma projeleriyle başlayacak "Gece Müzeciliği" ve yeni yürüyüş rotaları dönemi siber dünyada ve küresel seyahat platformlarında büyük bir heyecan dalgası yarattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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