Kumluca'da feci kaza: Cemal Tekinler vefat etti
Antalya’nın Kumluca ilçesinde, akaryakıt istasyonundan çıktıktan hemen sonra başka bir otomobille kafa kafaya çarpışan 32 yaşındaki Cemal Tekinler, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Dehşet anlarının saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı kazanın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İşte o korkunç kaza anı...
İstasyon Çıkışında Dehşet Anları
Kaza, dün gece saat 03.30 sıralarında Kumluca ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 32 yaşındaki Cemal Tekinler, 07 TB 740 plakalı otomobiliyle yakıt almak için girdiği istasyondan ayrıldığı sırada trajedi yaşandı. Tekinler'in idaresindeki araç, yola çıktığı esnada 22 yaşındaki B.A. kontrolündeki otomobille şiddetli şekilde çarpıştı.
Hastanede Acı Haber
Çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralanan Tekinler'e ilk müdahale, ihbar üzerine olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Önce Kumluca Devlet Hastanesi'ne, ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen genç sürücü, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren Tekinler'in cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak Hacıveliler Mahallesi Zeytinlik Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
Meydana gelen feci kaza, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; istasyondan çıkış yapan otomobil ile karşı yönden gelen aracın süratle çarpıştığı ve çevredeki istasyon çalışanlarının panikle yardıma koştuğu anlar net bir şekilde görüldü.
Emniyet güçleri, kazaya karışan diğer sürücü B.A. ve olayla ilgili detaylı incelemesini sürdürüyor.