İstasyon Çıkışında Dehşet Anları

Kaza, dün gece saat 03.30 sıralarında Kumluca ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 32 yaşındaki Cemal Tekinler, 07 TB 740 plakalı otomobiliyle yakıt almak için girdiği istasyondan ayrıldığı sırada trajedi yaşandı. Tekinler'in idaresindeki araç, yola çıktığı esnada 22 yaşındaki B.A. kontrolündeki otomobille şiddetli şekilde çarpıştı.

Hastanede Acı Haber

Çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralanan Tekinler'e ilk müdahale, ihbar üzerine olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Önce Kumluca Devlet Hastanesi'ne, ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen genç sürücü, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren Tekinler'in cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak Hacıveliler Mahallesi Zeytinlik Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Meydana gelen feci kaza, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; istasyondan çıkış yapan otomobil ile karşı yönden gelen aracın süratle çarpıştığı ve çevredeki istasyon çalışanlarının panikle yardıma koştuğu anlar net bir şekilde görüldü.

Emniyet güçleri, kazaya karışan diğer sürücü B.A. ve olayla ilgili detaylı incelemesini sürdürüyor.