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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024, 22:16 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024, 22:16

İZLE I RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıkladı: "Haberlere yaş sınırlaması ve sansür konulacak"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin haber sunumlarına yaş sınırlaması ve sansür uygulamasının geleceğini açıkladı. Şahin,"Yayınlanması için Cumhurbaşkanı'na gönderdik. Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra biz bu uygulamayı yapacağız. Maalesef bu bizim için çok heyecan verici, övünülecek bir şey değil ama biz RTÜK olarak maalesef tabiri caiz ise haberlere ‘Bip’ koyacağız. Bunu 13 yaşından küçükler, 18 yaşından küçükler izlemesin veya 'Burada şiddet var' diyeceğiz, 'Bu aile ile birlikte izlenebilir' diyeceğiz. Bu haberlerde yoktu, ilk kez yapmak zorunda kaldık" dedi. Öte yandan gündüz kuşağı hakkında açıklamalarda bulunan Şahin, "RTÜK olarak son raddedeyiz. Gündüz kuşağı programları ile ilgili son kararlar çünkü artık bunları kaldıracak durumumuz yok. Ya kendilerine gelecekler veya biz gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

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