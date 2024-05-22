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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024, 23:46 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024, 23:50

İZLE I Gazze'den Türkiye'ye Candan Bağlantı! ''Türk halkına şükranlarımı sunuyorum''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 7. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katıldı. Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile çok sayıda yabancı davetli katıldı. Erdoğan, ödül almaya hak kazanan kişilere ödüllerini takdim etti. O ödüllerden biri de Gazzeli Khaled Nabhan Ebu Ziya Dede'nindi. Gazze'de olduğu için törene katılım sağlayamayan Nahban Başkan Erdoğan'a video mesaj göndererek kendisine ve Türk halkına Gazze için gösterdiği fedakarlıklardan ötürü şükranlarını sundu.

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