İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu: Meral Akşener koalisyona geri döndü

13. toplantısının ardından Meral Akşener'in restiyle dağılan 6'lı koalisyon kriz içinde, adayı duyurmak için bugün toplanıyor. Saadet Partisi'nde yapılacak olan ve 5 liderin katılacağı toplantı saat 16.00'ya alındığı açıklandı. Gelen son dakika haberine göre, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masa toplantısına katılacağı kesinleşti. CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş İyi Parti Genel Merkezi'ne geldi. Görüşme sonrası konuşan İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile buraya geldik." dedi. Zorlu, Yavaş ve İmamoğlu'nun İyi Parti Genel Merkez Ek Binası'nda Akşener'i ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Zorlu, "Bu ziyaret sırasında, her iki belediye başkanımıza seçilecek 13. Cumhurbaşkanın yetkili, icracı iki cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir. Bu önerilerini önümüzdeki dakikalar içerisinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da Sayın Genel Başkanımız aktaracaktır." ifadelerini kullandı. Yaşananlar sonrası Akşener'in masanın yapacağı toplantıya katılacağı bildirildi. Bu durum "Akşener tükürdüğünü yaladı" yorumunlarına sebep oldu.