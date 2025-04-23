İstanbul’daki 6.2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi

Giriş Tarihi: 23.04.2025 20:50:58

İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem , büyük panik yarattı. Vatandaşlar sokaklara çıkarken, AFAD , Marmara Denizi'nde saat 15.12'de 4,9 büyüklüğünde bir artçı deprem daha olduğunu açıkladı.

Kocaeli Üniversitesi'nden Dr. Hamdullah Livaoğlu ve Doç. Dr. Erman Şentürk , depreme ilişkin sismik verileri analiz ederek, en yüksek yer ivmesini kaydeden istasyonun Doğu-Batı bileşeninden elde edilen sismik sinyali işitilebilir forma dönüştürdü .

Uzmanlar, "Ses, tiz sakin başlayıp ana şokun tok bir sesle boşalttığı enerjiyi spektral güç yoğunluğu olarak temsil etmektedir. Depremin sesi olmaz, titreşim frekansları karakterize edilir ve işitilebilir hale dönüştürülür. Deprem ses fenomeni, odaktan yayılıp, yer küreyi sarsan sismik dalgaların zemine ulaşmasının farklı bir biçimde tezahürüdür" açıklamasında bulundu.