Fatih’te deprem esnasında sur duvarından dev kütle düştü!

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Fatih'te bulunan tarihi sur duvarında hasara yol açtı. Depremin ardından Topkapı Ulubatlı Metro İstasyonu'na yakın noktadaki sur duvarından dev bir parça koparak yere düştü.
Olay anında bölgede kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, çevredeki tel örgüde de hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Yetkililer, sur duvarında yaşanabilecek olası risklere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.