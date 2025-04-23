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Fatih’te deprem esnasında sur duvarından dev kütle düştü!
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Fatih’te deprem esnasında sur duvarından dev kütle düştü!

Giriş Tarihi: 23.04.2025 19:22:36 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 19:23:05

Fatih’te meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, tarihi sur duvarında hasara yol açtı. Dev kütlenin yere düşmesi sırasında bölgede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Fatih'te bulunan tarihi sur duvarında hasara yol açtı. Depremin ardından Topkapı Ulubatlı Metro İstasyonu'na yakın noktadaki sur duvarından dev bir parça koparak yere düştü.

Olay anında bölgede kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, çevredeki tel örgüde de hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Yetkililer, sur duvarında yaşanabilecek olası risklere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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