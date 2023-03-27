İstanbul'da laf atma kavgasında kan aktı: O anlar kamerada!

İstanbul Kağıthane’de iddiaya göre, bir kafeteryada laf atma nedeniyle iki taraf arasında kavga çıktı. Tartıştığı genci kovalayan şahıs, onu önce darp etti ardından da silahla dizinden vurdu. Yaralanan genç o esnada seyir halinde olan otomobilin altında kalmaktan ise saniyelerle kurtuldu. Yaşanan o korku dolu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.