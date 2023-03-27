Olay yerinde düşürdüğü "Ödeme emri" ile kendini ele veren katil zanlısına müebbet hapis

Olay, 25 Eylül 2022'de 50'nci Yıl Caddesi'nde meydana geldi. 21 suç kaydı bulunan eski hükümlü Yılmaz Çelik, Dumlu Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memuru Turgay Kınalı ile karşılaştı. İddiaya göre; ikili tartıştı, Çelik üzerindeki bıçakla Kınalı'yı yaraladı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kınalı, hayatını kaybetti.

OLAY 20 SANİYE SÜRDÜ

Kaçan Çelik ise 1 gün sonra polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı. Cinayete ilişkin 6 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelinin tespitine yönelik detaylar da yer aldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, Çelik'in cinayette kullandığı bıçağa kılıf olarak kullandığı Vergi Dairesi Başkanlığı'nca adına gönderilen vergi ödeme emri ihbarnamesini buldu.

Polis, ihbarnameden kaçan şüphelinin kimliğini tespit etti. İddianamede; ikilinin cezaevinde tanıştığı, Çelik'in olay günü alkollü olduğu ve 25 Eylül 2022'de tesadüfen karşılaştıkları belirtildi. Çelik, iddianamede yer alan ifadesinde; Kınalı'nın kendisini 10 dakika boyunca dövdüğünü, bu nedenle rastgele bıçak savurduğunu öne sürdü. Ancak kamera görüntülerinden olayın 20 saniye sürdüğünün anlaşıldığı kaydedildi.

İddianamede ayrıca Çelik'in 'kasten öldürme' suçunu işlediği, atılı suçun sübuta erdiği ve yasal unsurların oluştuğu yönünde kanaate varıldığı belirtildi. Savcı, Yılmaz'ın 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasını talep etti. İddianame, Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.