Vahşet Sahilinde Adalet Tecelli Etti

7 Haziran 2024 tarihinde Büyükçekmece Mimarsinan Sahili'nde denizde halıya sarılmış ve ağırlık bağlanmış halde bulunan Sedef Güler (24) cinayeti davasında karar açıklandı. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Yavuz Güngör ve Fırat Baykara hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarını dinledikten sonra hükmünü açıkladı.

Katil Zanlısına En Ağır Ceza

Mahkeme, sanık Yavuz Güngör'ün Sedef Güler'i "kadına karşı kasten öldürme" suçunu işlediğine hükmederek, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Olayın ardından cesedin denize atılmasına yardım eden ve suç ortaklığıyla yargılanan sanık Fırat Baykara ise aynı suç kapsamında 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken firari sanık Yiğit Hüseyin Ayvalık'ın dosyasını ayırdı.

Mahkeme Başkanından Dikkat Çeken Şerh

Karar oy çokluğuyla alınırken, mahkeme başkanının muhalefet şerhi dosyadaki çarpıcı detayları ortaya koydu. Başkan, Fırat Baykara'nın cinayete iştirak ettiğine dair somut delil bulunmadığını, eyleminin "suç delillerini gizlemek" kapsamında kalması gerektiğini savundu. Ancak şerh yazısında sanıkların cesedi yok etme yöntemine dair şu sert ifadeler yer aldı:

"Sanıklar, yeryüzündeki hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği şekilde cesedi bulunamaz hale getirmeye çalışmışlardır. Sanıkların 'kötü' olarak nitelendirilebilecek bir insandan dahi daha aşağılık hareketler sergiledikleri izahtan varestedir."

"Adalet Hala Yarım"

Karar sonrası adliye önünde açıklama yapan anne Gülüzar Sezer, gözyaşları içinde adaletin tam sağlanmadığını belirtti. Sezer, "Ben bugün evladımın ruhunun yarısını gökyüzüne gönderebildim. Yavuz Güngör bir daha dışarı çıkıp kimsenin ocağını söndüremeyecek ama dışarıdaki diğer suçluların da içeri girmesini istiyorum. Benim çocuğumun adaleti hala yarım" dedi.