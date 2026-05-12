Paşinyan’dan tarihi Karabağ itirafı: ''Ölümcül hataydı''

"Karabağ Birleşmesi Ölümcül Bir Hataydı"

Gelecek ay yapılması planlanan kritik parlamento seçimleri öncesinde kamera karşısına geçen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, video mesajıyla ülkesinde infial yarattı. Karabağ hareketinin Ermenistan'a ödetmiş olduğu ağır bedellere dikkat çeken Paşinyan, bölge üzerindeki hak iddialarının temelsiz olduğunu savundu. Paşinyan, "Karabağ hareketinin bizim için ölümcül bir hata olduğunu artık açıkça söylemeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Okul Yapmak Orayı Bizim Kılmaz"

Bölgenin aidiyetine dair toplumu sarsan sorular yönelten Paşinyan, aidiyet kavramının inşaat veya yerleşimle kazanılamayacağını vurguladı. Başbakan Paşinyan, Ermeni kamuoyuna şu sözlerle seslendi:

"Bana açıklayın; orada okullar, anaokulları ve fabrikalar kurmuş olmamız orayı temelden nasıl bizim kılar? Birkaç generalin kontrolünde buğday ekilen bir yer olması orayı bizim yapar mı? Gerçek şu ki; orası bizim değildi, hiçbir zaman da olmadı."

Ermenistan Muhalefeti Ayağa Kalktı

Uluslararası hukukta Azerbaycan toprağı olarak tanınan ve 2023 yılında Bakü'nün tam kontrolüne geçen Karabağ hakkındaki bu sözler, Ermenistan'da siyasi krizi tetikledi. Milliyetçi muhalefet kanadı Paşinyan'ı "teslimiyetçi" olmakla suçlarken, siyaset uzmanları bu söylemin Azerbaycan ile yürütülen barış görüşmelerinde Ermenistan'ın yeni stratejisi olabileceğini belirtiyor.