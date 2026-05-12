Bolu saniyeler içinde karanlığa gömüldü: Sağanak nefes kesti!

Güneşli Hava Yerini Kaosa Bıraktı

Bolu kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan pastırma sıcaklarını andıran güneşli hava, öğle saatlerine doğru yerini aniden kararan gökyüzüne ve şiddetli gök gürültüsüne bıraktı. Dakikalar içerisinde etkisini artıran kuvvetli sağanak, şehirde günlük yaşam akışını saniyeler içinde değiştirdi.

Vatandaşlar Saçak Altlarına Akın Etti

Yağmura sokakta yakalanan binlerce Bolulu, ıslanmamak için büyük çaba sarf etti. Koşarak bina girişlerine, bina saçaklarına ve dükkan tentelerinin altına sığınan vatandaşlar, yağışın dinmesini bekledi. Şiddetli yağışın etkisiyle kent merkezindeki ana arterlerde su birikintileri oluşurken, yayalar karşıdan karşıya geçmekte güçlük çekti.

Görüş Mesafesi Düştü: Trafik Durma Noktasında

Yağış yalnızca yayaları değil, sürücüleri de olumsuz etkiledi. Sağanakla birlikte görüş mesafesinin birkaç metreye kadar düşmesi üzerine sürücüler, olası kazaların önüne geçmek için araçlarının dörtlülerini yakarak kontrollü şekilde ilerledi. Bazı noktalarda biriken sular nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşandı.

Kritik Uyarı: Hafta Boyunca Devam Edecek

Yetkililer tarafından yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Bolu genelinde kuvvetli yağışların hafta boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi.