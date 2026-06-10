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İş yerinde feci ölüm: Tabancayla hayatına son verdi
İş yerinde feci ölüm: Tabancayla hayatına son verdi
Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 22:35
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Velibaba Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde Y.İ. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla başına ateş etti
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