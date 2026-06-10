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İş yerinde feci ölüm: Tabancayla hayatına son verdi

İş yerinde feci ölüm: Tabancayla hayatına son verdi

Velibaba Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde Y.İ. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla başına ateş etti

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Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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