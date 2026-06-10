İş yerinde feci ölüm: Tabancayla hayatına son verdi

CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu yönetimi 9 milletvekilini disipline sevk etti

Kılıçdaroğlu’ndan ihraç edilen isimlere net mesaj: Üzerinde şaibe olan aklanıp gelsin!

Fırında sopalar ve silahlar havada uçuştu: 2 yaralı | VİDEO