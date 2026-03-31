İran A Milli Futbol Takımı, Kosta Rika ile Antalya'da gerçekleştirdiği hazırlık maçında tüm dünyanın dikkatini çeken bir eyleme imza attı. Titanic Mardan Palace Spor Kompleksi'nde düzenlenen müsabaka öncesindeki seremonide, İranlı futbolcular sahaya savaşta hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarıyla çıktı. Milli marşlar okunurken de ellerindeki fotoğrafları bırakmayan oyuncular, savaşın yıkıcı etkisine vurgu yaptı.

FIFA Başkanı Infantino Tribündeydi

Spor dünyasının yakından takip ettiği bu anlamlı mücadeleyi FIFA Başkanı Gianni Infantino da tribünden izledi. Seremoni sırasında sadece çocukların değil, savaşta zarar gören hastane ve tarihi yapıların fotoğraflarının da taşınması, futbolun toplumsal olaylara karşı duruşunu bir kez daha kanıtladı. Maçın başlama düdüğüyle birlikte sahadaki mücadele başlarken, tribünlerdeki sessiz anma büyük takdir topladı.

Siyah Bant ve Okul Çantasıyla Başlayan Tepki

İran Milli Takımı'nın bu eylemi ilk değil. Çatışmalar nedeniyle Ürdün'den Antalya'ya alınan maçlar kapsamında daha önce 27 Mart'ta Nijerya ile karşılaşan takım, o maça da siyah kol bandıyla çıkmıştı. Seremonide kız çocuğu okul çantası taşıyarak eğitim ve yaşam hakkına dikkat çeken İranlı futbolcular, Kosta Rika maçındaki fotoğraflı protestolarıyla bu tutumlarını sürdürdü.