Mersin Erdemli'de motosiklet kazası: 14 yaşındaki Yasin öldü

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Tırtar Mahallesi Azimli mevkii, acı bir kazaya sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, 7. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 14 yaşındaki Yasin G., idaresindeki motosikletin direksiyon hakimiyetini henüz bilinmeyen bir nedenle kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, büyük bir hızla yol kenarında bulunan kayalara çarptı.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Çevredeki vatandaşların kazayı fark ederek ihbarda bulunması üzerine, bölgeye kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, ağır darbe alan küçük sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yasin G.'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

14 yaşındaki bir çocuğun motosiklet kullanırken can vermesi bölge halkında büyük üzüntü yaratırken, jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği noktada detaylı inceleme yaptı. Motosikletin teknik durumu ve kazanın kesin nedeni araştırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.