Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkındaki taciz iddialarıyla sarsılan ilçede, davanın müşteki tarafı olan 16 yaşındaki T.T.'nin ölümü derin bir şüphe uyandırdı. Sosyal medya üzerinden taciz edildiği iddiasıyla şikayetçi olan genç kız, sahil yolunda meydana gelen trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Tutuklanan sürücü tanıdık çıktı

Kazanın ardından gözaltına alınan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü Adem Hasbaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan incelemelerde şüphelinin, Görele'de faaliyet gösteren ve Hasbi Dede'nin eski eniştesi Osman Akkoyun'a ait olan restoranda çalıştığı ortaya çıktı. Emniyet birimleri kaza ile bu bağlantı arasındaki ilişkiyi titizlikle inceliyor.

Önce "Hesap vereceksiniz" tehdidi, sonra kaza

Olayı daha da şüpheli hale getiren gelişme ise kazadan hemen önce yaşandı. Bir sosyal medya hesabından T.T. ve ailesine yönelik, "Hasbi başkana yaptıklarınızın hesabını ödeyeceksiniz" şeklinde tehdit içerikli paylaşımlar yapıldığı, kazanın ise aynı gün akşam saatlerinde gerçekleştiği öğrenildi. Anne Nuray Torun, kızının bu tehditlerden çok etkilendiğini ve "Gidelim buralardan anne" dediğini anlattı.

Kritik duruşmaya sayılı günler kalmıştı

Görevden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin 24 Nisan'da hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. Davanın seyrini değiştirecek en önemli tanığın, duruşmaya bir aydan az bir süre kala "şüpheli" bir kazayla hayatını kaybetmesi, adalete olan güveni ve davanın geleceğini yeniden tartışmaya açtı.

Taciz mesajları ortaya çıkmıştı

Hasbi Dede'nin, belediyede çalışan bir personelin kızı olan T.T.'ye Instagram ve WhatsApp üzerinden gece yarısı yazdığı uygunsuz mesajlar dosyaya girmişti. "Beni etkiliyorsun", "Sakın annene söyleme" gibi ifadelerin yer aldığı mesajlar sonrası Dede görevden uzaklaştırılmıştı.