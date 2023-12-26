Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 asker son yolculuklarına uğurlanıyor

Türkiye, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehit olan 6 askerini son yolculuğuna uğurluyor.

Şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törende, şehitler Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, piyade sözleşmeli erler Çağatay Erenoğlu, Yasin Karaca ve Emre Taşkın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, şehitlerin öz geçmişleri okundu.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun okuduğu dua sonrası şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından helikoptere konularak Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.

Havalimanındaki törenin ardından Günay'ın naaşı Afyonkarahisar'a, Serinkan'ın naaşı Denizli'ye, Yazıcı'nın naaşı Gümüşhane'ye, Erenoğlu'nun naaşı Sinop'a, Karaca'nın naaşı Tokat'a, Taşkın'ın naaşı Malatya'ya uğurlandı.

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, vali yardımcıları, kurum amirleri, polis ve askerler katıldı.

ŞEHİT EŞİNİ ASKERİ KAMUFLAJLA UĞURLADI



Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan naaşı, Tavas ilçesindeki baba ocağında helallik alınmasının ardından son yolcuğa uğurlanması için hareket edildi.

Şehidi askeri kamuflaj giyerek son yolculuğuna uğurlayan eşi duygusal anların yaşanmasına neden oldu.



Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan (32) şehit düşmüştü. Şehidin naaşı, askeri uçakla memleketi Denizli'ye getirildi. Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin naaşı tören alanına getirildi. Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın cenazesi, Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde birlikte yaşadığı eşinin evinin önüne getirildi. Burada eşi ve yakınlarından helallik alındıktan sonra şehit cenazesi, baba ocağı Tavas ilçesine bağlı Yorga Mahallesi'ne hareket etti.





Baba ocağında helallik için getirilen Mehmet Serinkan'ın cenazesi, edilen duaların ardından tekrardan cenaze aracına bindirildi. Aile yakınları dahil birçok vatandaşın yoğun katılım gösterdiği törende duygu dolu anlar yaşandı. Şehit eşi, anne, babası ile kardeşinin yanı sıra yakınlarının tabuta sarıldığı anlar yürekleri dağladı.

"Seni çok seviyorum. Sana kurban olayım" sözlerini şehit eşine söyleyen Çilem Serinkan ile aile yakınlar ayakta durmakta güçlük çekti. Gözyaşları ile baba ocağından ayrılan şehidin naaşı, Merkez Çarşı Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından Tavas Mezarlığı'na defnedilecek.

ŞEHİT ÇAĞATAY ERENOĞLU'NUN CENAZESİ MEMLEKETİ SİNOP'TA TOPRAĞA VERİLDİ



Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun cenazesi memleketi Sinop'ta toprağa verildi.

Naaşı Hakkari'den uçakla Sinop'a getirilen 27 yaşındaki evli ve iki çocuk babası şehit Çağatay Erenoğlu için Boyabat ilçesinde Hükümet Konağı önünde cenaze töreni düzenlendi.

Burada İl Müftü Vekili Kamil Tuncel tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından askerlerin omzunda cenaze aracına taşınan şehidin naaşı Yeşilyurt köyündeki baba ocağına götürüldü.

Erenoğlu'nun cenazesi helallik alınmasının ardından aynı köydeki aile kabristanlığında defnedildi.

Vali Mustafa Özarslan, defin sonrası şehidin babası Tuncay Erenoğlu'na Türk bayrağını teslim etti.

Cenazeye, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Özarslan, Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, kaymakam ve ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile STK yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİT RAMAZAN GÜNAY'IN NAAŞI MEMLEKETİNE GETİRİLDİ



Şehit Günay'ın naaşı Şırnak'ta yapılan törenin ardından hava yoluyla memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.





TERÖRÜN SİYASİ AYAĞINA TEPKİ



Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın cenazesinin defnedileceği köyde vatandaşlar tarafından asılan bir pankart teröre ve siyasi uzantılarına unutamayacakları bir mesaj verdi.





SİZ DEM'LENİRKEN BİZ ŞEHİT VERDİK



Şehit Günay'ın memleketi Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi Çalışlar köyündeki baba ocağında acılı bekleyiş sürerken, köy sakinleri bir eve pankart asarak hem acılarını hem de teröre olan tepkilerini dile getirdi. Türk bayrağının dalgalandığı eve, 'Siz DEM'lenirken biz Şehit verdik' yazılı pankart asıldı.

ŞEHİT YAZICI'NIN CENAZESİ TRABZON'A GETİRİLDİ

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın naaşı, Trabzon'a getirildi.

Hakkari'den askeri uçakla Trabzon Havalimanı'na getirilen Yazıcı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda cenaze aracına konuldu.

Cenaze aracının havalimanından çıkışı sırasında şehidin yakınları gözyaşı döktü. Trabzon'daki çok sayıda motosiklet sürücüsünün de eşlik ettiği konvoy, Gümüşhane'ye hareket etti.

Şehit Yazıcı'nın naaşı, annesi Miyase ve eşi Seda Yazıcı, kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Garnizon Komutanı Piyade Albay Cemil Uzuner, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Müftüsü Selami Aydın, kamu kurum müdürleri, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Piyade Uzman Onbaşı Yazıcı'nın naaşı, Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ŞEHİT KARACA'NIN NAAŞI TOKAT'A GETİRİLDİ



Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerden 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın naaşı, hava yoluyla memleketi Tokat'a getirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan 6 asker, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Şehit Karaca'nın (23) naaşı, Tokat Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı. Er Yasin Karaca'nın Türk Bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda uçaktan indirildi.

Karşılamaya, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Salih Çetintürk, Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sabri Küyük, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK yöneticileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Ahmet ve Zahide Karaca çiftinin 7 çocuğundan ortancası olan şehit Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın naaşı resmi törenin ardından Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

ŞEHİT TAŞKIN'IN CENAZESİNDE CHP'YE TEPKİ

Malatya'da son yolculuğuna uğurlanan şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelenk, cenaze namazına katılan vatandaşlar tarafından parçalanarak tören alanı dışına atıldı.



Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üsse bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın şehit oldu. Şehit Emre Taşkın, Malatya'da öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.



Cenaze namazı öncesinde cenaze namazına katılan vatandaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) tepki gösterdi. Vatandaşlar olduğu iddia edilen bir şahıs ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelengi parçalayarak, tören alanı dışına attı.



Bu esnada cenazeye katılan vatandaşlar da alkış ve tekbirlerle çelengi parçalayan şahsa destek vererek, "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez ve tekbir" sloganları attı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık'ta bölücü terör örgütünün saldırısı ve ardından sağlanan temasta 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını duyurmuştu.

Bakanlık, yaralılardan 3'ünün de kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadığını açıklamıştı.