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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023, 13:30 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023, 15:04

Şehit Emre Taşkın, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kılıç Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından üs bölgesine düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın (22), Malatya'da binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın (22), Malatya'da binlerce kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır bölgesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen Pençe-Kılıç Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından üs bölgesine düzenlenen saldırıda şehit olan Emre Taşkın için öğle vakti Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Tören öncesi yakınları, şehidin tabutuna kapanarak gözyaşı döktü. Burada düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, şehidin babası Engin ve annesi Ümmühan Taşkın ile binlerce vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Şehit Emre Taşkın'ın cenazesi omuzlarda taşındı. Bu sırada törene katılanlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Şehit Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenazesi daha sonra Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

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