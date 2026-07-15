CANLI YAYIN
Geri
Çanakkale'de tır yangını: Seyir halindeki dorse küle döndü

Çanakkale'de tır yangını: Seyir halindeki dorse küle döndü

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Çanakkale'de seyir halindeyken dorsesinde yangın çıkan tır, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler yol kenarındaki ormana sıçramadan söndürüldü.

Seyir Halindeyken Alev Aldı

Olay, gece saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tırın arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, tırı hemen emniyet şeridine park ederek kendisini dışarı atmayı başardı.

Ekipler Seferber Oldu

Sürücünün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen ve tırın dorsesini tamamen kaplayan alevlere ekipler çok yönlü olarak müdahale etti. Yangının yol kenarında bulunan ormanlık alana sıçrama ihtimali üzerine orman ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Dorse Kullanılamaz Hale Geldi

İtfaiye ve orman ekiplerinin zamanında ve hızlı müdahalesi sayesinde alevler ormana sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olası bir facianın eşiğinden dönülen olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, tırın dorsesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla başlatılan inceleme sürüyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Siverek'te asansör halatı koptu: 2 işçi hayatını kaybetti
Siverek'te asansör halatı koptu: 2 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta otomobille tır çarpıştı: Yaşlı çift hayatını kaybetti
Zonguldak'ta otomobille tır çarpıştı: Yaşlı çift hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan Katar'da
Başkan Erdoğan Katar'da
Siirt'te 6. kattan düşen Cemre Esila Kayaalp hayatını kaybetti
Siirt'te 6. kattan düşen Cemre Esila Kayaalp hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle