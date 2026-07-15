Çanakkale'de tır yangını: Seyir halindeki dorse küle döndü

Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2026 00:00 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2026 00:04

Seyir Halindeyken Alev Aldı

Olay, gece saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tırın arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, tırı hemen emniyet şeridine park ederek kendisini dışarı atmayı başardı.

Ekipler Seferber Oldu

Sürücünün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen ve tırın dorsesini tamamen kaplayan alevlere ekipler çok yönlü olarak müdahale etti. Yangının yol kenarında bulunan ormanlık alana sıçrama ihtimali üzerine orman ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Dorse Kullanılamaz Hale Geldi

İtfaiye ve orman ekiplerinin zamanında ve hızlı müdahalesi sayesinde alevler ormana sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olası bir facianın eşiğinden dönülen olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, tırın dorsesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla başlatılan inceleme sürüyor.