Siverek'te asansör halatı koptu: 2 işçi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 21:57

5. Kattan Zemine Düştüler

Olay, akşam saatlerinde Dicle Mahallesi'nde yaşandı. Bir binanın dış cephe boyasını yapan işçilerin üzerinde bulunduğu inşaat asansörünün halatı henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden koptu. Asansörün kopmasıyla üzerinde bulunan 18 yaşındaki Muhammed Mustafa Toruntay ile 19 yaşındaki Muhammed Kızılkan, yaklaşık 5'inci kattan hızla zemine düşerek ağır yaralandı.

Müdahaleler Yetersiz Kaldı

Çevredekilerin kazayı görmesi üzerine durum hemen yetkililere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı iki genç işçi, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede acil tedavi altına alınan Toruntay ve Kızılkan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Genç işçilerin acı haberi yakınlarını yasa boğarken, polis ekipleri kazanın meydana geldiği bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin asansör sistemi ve kopan halat üzerinde yaptığı çalışmaların ardından, iş kazasının kesin nedeninin belirlenmesi için çok yönlü inceleme başlatıldı.