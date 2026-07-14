CANLI YAYIN
Geri
Siverek'te asansör halatı koptu: 2 işçi hayatını kaybetti

Siverek'te asansör halatı koptu: 2 işçi hayatını kaybetti

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binanın dış cephe boyasını yapan 18 ve 19 yaşlarındaki iki işçi, asansör halatının kopması sonucu 5. kattan zemine düşerek yaşamını yitirdi.

5. Kattan Zemine Düştüler

Olay, akşam saatlerinde Dicle Mahallesi'nde yaşandı. Bir binanın dış cephe boyasını yapan işçilerin üzerinde bulunduğu inşaat asansörünün halatı henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden koptu. Asansörün kopmasıyla üzerinde bulunan 18 yaşındaki Muhammed Mustafa Toruntay ile 19 yaşındaki Muhammed Kızılkan, yaklaşık 5'inci kattan hızla zemine düşerek ağır yaralandı.

Müdahaleler Yetersiz Kaldı

Çevredekilerin kazayı görmesi üzerine durum hemen yetkililere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı iki genç işçi, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede acil tedavi altına alınan Toruntay ve Kızılkan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Genç işçilerin acı haberi yakınlarını yasa boğarken, polis ekipleri kazanın meydana geldiği bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin asansör sistemi ve kopan halat üzerinde yaptığı çalışmaların ardından, iş kazasının kesin nedeninin belirlenmesi için çok yönlü inceleme başlatıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Altında hareketlilik başladı: İslam Memiş uyardı
Altında hareketlilik başladı: İslam Memiş uyardı
Başkan Erdoğan Katar'da
Başkan Erdoğan Katar'da
Haluk Levent'in kumarhane görüntüleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in kumarhane görüntüleri ortaya çıktı
Siirt'te 6. kattan düşen Cemre Esila Kayaalp hayatını kaybetti
Siirt'te 6. kattan düşen Cemre Esila Kayaalp hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle