SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023, 15:01 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023, 15:36

Şehit Çağatay Erenoğlu, Sinop'ta son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan evli ve 2 çocuk babası Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun cenazesi memleketi Sinop'ta toprağa verildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu (25), memleketi Sinop'ta toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan evli ve 2 çocuk babası Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun cenazesi, dün akşam memleketi Sinop'a getirildi. Şehidin cenazesi, Sinop Havalimanı'nda karşılandıktan sonra Boyabat Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Şehit Erenoğlu için bugün Boyabat Hükümet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

1 YIL ÖNCE GAZİ OLMUŞTU

Baba Tuncay, anne Sabriye ve eşi Zeynep Erenoğlu törende güçlükle ayakta durabildi. Erenoğlu'nun, 2022 yılında girdiği çatışmada yaralanıp, gazi olduğu ve tedavisi sonrası yeniden göreve koştuğu öğrenildi. Şehit Erenoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Yeşilyurt-Sarıağaççayırı köyü mezarlığında toprağa verildi.

SIRADAKİ VİDEO
Şehit Yasin Karaca, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı!
26.12.2023Salı
Şehit İsmail Yazıcı Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı! 4 aylık hamile eşi gözyaşı döktü!
26.12.2023Salı
Şehit Emre Taşkın, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı
26.12.2023Salı
Barbaros Karadeniz'de! Yeni müjde yolda
26.12.2023Salı
32 ilde terör operasyonu: 208 kişi yakalandı
26.12.2023Salı
Bunlar da Var
Hatice Şendil’in doğum sonrası 20 kilo verdiren diyet sırrı! 00:20
Hatice Şendil'in 20 kilo verdiren diyet sırrı!
26.12.2023Salı
Merdan Yanardağ’dan şehit yakınlarına tehdit 00:28
Merdan Yanardağ'dan şehit yakınlarına tehdit
26.12.2023Salı
🕵️ Atv Canlı Yayın 🔴 Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program 📡 Youtube izle 00:36
📡 ATV CANLI 🕵️ MÜGE ANLI İZLE 🔴 22 Aralık 2023
26.12.2023Salı
SON DAKİKA: Eski Çalışma Bakanı Yaşar okuyan 73 yaşında hayatını kaybetti 00:36
Eski Çalışma Bakanı Yaşar okuyan 73 yaşında hayatını kaybetti
26.12.2023Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA