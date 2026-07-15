Çay bahçesinde silahlı saldırı: Boşanma aşamasındaki eşini ağır yaraladı
Kilis'te bir çay bahçesinde buluşan boşanma aşamasındaki çiftten Hikmet E., tartıştığı eşi Hülya E.'ye silahla 3 el ateş ederek ağır yaraladı.
Çay Bahçesinde Tartışma
Hikmet E. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Hülya E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine öfkesine hakim olamayan Hikmet E., yanında getirdiği ruhsatsız silahı çekerek eşine peş peşe ateş etti.
3 El Ateş Etti
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, eşine acımasızca 3 el ateş eden Hikmet E., kadını yere yığdı. Çay bahçesinde bulunan vatandaşların büyük panik yaşadığı olay sonrası durum hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık görevlisi sevk edildi.
Ağır Yaralı Kadın Hastanede
Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hülya E., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının durumunun kritik olduğu öğrenildi. Eşini vurduktan sonra olay yerinden ayrılmayan şüpheli Hikmet E., polis ekiplerince silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.