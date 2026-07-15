CANLI YAYIN
Geri
Çay bahçesinde silahlı saldırı: Boşanma aşamasındaki eşini ağır yaraladı

Çay bahçesinde silahlı saldırı: Boşanma aşamasındaki eşini ağır yaraladı

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Kilis'te bir çay bahçesinde buluşan boşanma aşamasındaki çiftten Hikmet E., tartıştığı eşi Hülya E.'ye silahla 3 el ateş ederek ağır yaraladı.

Çay Bahçesinde Tartışma

Hikmet E. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Hülya E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine öfkesine hakim olamayan Hikmet E., yanında getirdiği ruhsatsız silahı çekerek eşine peş peşe ateş etti.

3 El Ateş Etti

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, eşine acımasızca 3 el ateş eden Hikmet E., kadını yere yığdı. Çay bahçesinde bulunan vatandaşların büyük panik yaşadığı olay sonrası durum hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Ağır Yaralı Kadın Hastanede

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hülya E., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının durumunun kritik olduğu öğrenildi. Eşini vurduktan sonra olay yerinden ayrılmayan şüpheli Hikmet E., polis ekiplerince silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Siverek'te asansör halatı koptu: 2 işçi hayatını kaybetti
Siverek'te asansör halatı koptu: 2 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta otomobille tır çarpıştı: Yaşlı çift hayatını kaybetti
Zonguldak'ta otomobille tır çarpıştı: Yaşlı çift hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan Katar'da
Başkan Erdoğan Katar'da
Siirt'te 6. kattan düşen Cemre Esila Kayaalp hayatını kaybetti
Siirt'te 6. kattan düşen Cemre Esila Kayaalp hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle