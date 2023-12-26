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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023, 15:01 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023, 15:30

Şehit Yasin Karaca, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı!

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca (23), memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca (23), memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, şehit oldu. Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde yaşayan Ahmet ve Zahide Karaca çiftinin 7 çocuğundan dördüncüsü ve bekar olan Yasin Karaca'nın cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla gece saatlerinde memleketi Tokat'a getirildi. Şehit Karaca'nın cenazesi, öğle saatlerinde Almus Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Ormandibi köyüne getirildi.

Köy meydanında düzenlenen törene şehit Karaca'nın ailesinin yanı sıra Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Cüneyt Aldemir, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48'nci Piyade Alay Komutanı Albay Salih Çetintürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

'KIZIL ELMA'YA KADAR DEVAM KOMUTANIM' DEMİŞTİ

Tokat Müftüsü Esat Yapıcı tarafından kıldırılan namazınardından şehit Karaca'nın cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi. Yasin Karaca'nın silah arkadaşları ile çektiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Karaca'nın karlar altında çektiği görüntülerde, "Kızıl Elma'ya kadar devam komutanım" dediği görülmüştü.

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