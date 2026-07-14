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Kahramanmaraş’ta deprem: Pazarcık 4.2 ile sallandı

Kahramanmaraş’ta deprem: Pazarcık 4.2 ile sallandı

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AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Pazarcık'ta Korkutan Sarsıntı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde akşam saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 21.27'de merkez üssü Pazarcık olan 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Yerin yaklaşık 8.53 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Çevre İllerden de Hissedildi

Pazarcık merkezli deprem, Kahramanmaraş genelinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Sarsıntıyla birlikte bazı vatandaşlar kısa süreli endişe yaşayarak evlerinden dışarı çıktı. Depremin hemen ardından AFAD ve ilgili yerel yönetim ekipleri saha tarama çalışmalarına başladı.

Herhangi Bir Olumsuzluk Yok

Depremin ardından resmi makamlardan yapılan ilk açıklamalarda, bölgede şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediği aktarıldı. Ekiplerin tedbir amaçlı olarak saha incelemelerine devam ettiği belirtilirken, durumun yakından takip edildiği ifade edildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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