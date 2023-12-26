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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023, 15:01 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023, 15:22

Şehit İsmail Yazıcı Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı! 4 aylık hamile eşi gözyaşı döktü!

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın (31) naaşı, memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi. Cenazede 4 aylık hamile Seda Yazıcı, şehit eşinin Türk bayrağına sarılı tabutunu okşayarak gözyaşı döktü, "Kızım sensiz büyüyecek, seni göremeyecek" dedi. Şehidin annesi Miyase Yazıcı da oğlunun tabutuna sarıldı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, şehit oldu. Yazıcı'nın naaşı, dün Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Gümüşhane'ye getirildi. Şehit Yazıcı için Şiran ilçe merkezindeki pazar yerinde tören düzenledi. Törende, şehidin 4 aylık hamile eşi Seda Yazıcı, şehidin annesi Miyase Yazıcı ile kardeşleri, gözyaşlarına boğuldu. Cenazede Seda Yazıcı, şehit eşinin Türk bayrağına sarılı tabutu okşayarak gözyaşı döküp, "Kızım sensiz büyüyecek, seni göremeyecek. Bak kızını getirdim sana diyorum, kalkmıyorsun" diyerek ağıt yaktı. Şehidin annesi Miyase Yazıcı da oğlunun tabutuna sarıldı.

Törene şehidinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Amasya Valisi Çetin Doruk, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Av. Celalettin Köse, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gönderdiği çelengin üzerindeki yazınını ise sökülüp yere atıldığı görüldü.

Kalp krizi geçiren babası Salih Yazıcı'yı 2005 yılında kaybeden, 11 kardeş olup, 4 ay önce Seda Yazıcı ile evlendiği öğrenilen şehit Yazıcı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Telme köyünde toprağa verildi.

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