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İnsanların umudunu yeşerten cihaz! Enkaz altında olan canlıları termal dedektör ile tespit ediyorlar

İnsanların umudunu yeşerten cihaz! Enkaz altında olan canlıları termal dedektör ile tespit ediyorlar
13.02.2023 19:29 - Son Güncelleme: 13.02.2023 19:29

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Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin etkilediği Hatay'da teknolojik imkanlar sonuna kadar kullanılıyor. Termal dedektör ile enkaz altında canlı olup olmadığını belirleyen ekipler, adeta zamanla yarışırcasına sıcaklığın geldiği bölgeye ulaşıyor.

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Bir enkazın altında ısı tespit eden ekiplerden Erdem Keleş,"Isı kaynağının 20 derece olması kesinlikle yaşam belirtisi. Vücudun uyku moduna geçtiği 17 derece olan hipotermiye kadar bütün ısıları değerlendiriyoruz. Çünkü 6. günden sonra kişi 'sesi mi duyan var mı?' sorusuna tepki veremeyebilir. Biz bu teknolojiyle ısıyı gördüğümüzde arama kurtarma ekiplerine bilgi veriyoruz, onlarda gereken çalışmayı yapıyor.

"Deprem öldürmüyor, yanlış müdahale öldürüyor"

Doğru müdahale yaşatırken, yanlış müdahale ise öldürüyor. Eğitim çok önemli, Türkiye'de afet bakanlığının açılması gerekiyor. Bebeklerin inanılmaz bir metabolizması var, bebekler 11.güne kadar yaşayabiliyorlar. Kesinlikle inancımızı kaybetmememiz gerekiyor. 13. güne kadar inancımızı kaybetmememiz lazım" dedi.

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