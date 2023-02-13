İki depremi evinde yaşayan 73 yaşındaki Elif teyze o anları anlattı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ila 7,6 büyüklüğündeki depremlere Akçadağ ilçesi Aktepe Mahallesi'nde bulunan 4'üncü kattaki evinde eşi Aliseydi Çağlar ile birlikte yakalanan Elif Çağlar (73) bacaklarındaki rahatsızlıkları nedeniyle evinde çıkamadı. Eşinin dışarı çıkarak yardım istediği Elif Çağlar evinde kaldığı sürede tespih çekerek kurtarılmayı bekledi. Depremden saatler sonra sağlık ekipleri tarafından evinden alınan Elif teyze kaldırıldığı Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi'nde gözlem altına alındı.

Eşi ve kendinin sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Elif Çağlar," İlk ve ikinci depremde de yerimden kalkamadım. Oturarak tespihimi çekerek Allah'ım sana teslimim diyerek kurtarılmayı bekledim. Daha sonra eşim ve sağlık ekipleri gelerek beni kurtardı. Allah devletimize , milletimize zeval vermesin" diye konuştu