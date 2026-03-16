78 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için uzun yıllar ders verdiği Galatasaray Üniversitesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Tören, akademi dünyasından isimleri ve sevenlerini bir araya getirdi.

Kızı: "Galatasaray'ın Özel Bir Yeri Vardı"

Törende konuşan kızı Tuna Kazıcı, babasının akademisyenlik mesleğine verdiği önemi ve Galatasaray Üniversitesi'ne duyduğu derin bağlılığı anlattı. Kazıcı, "Bütün bu kurumların arasında Galatasaray Üniversitesi'nin hem akademik hayatında hem de kişisel dünyasında çok özel bir yeri olduğunu söylemek isterim" dedi.

"Kariyerinin En Mutlu Yıllarını Burada Yaşadı"

Babasının Galatasaray Üniversitesi'ndeki meslektaşlarıyla derin entelektüel sohbetler ettiğini belirten Kazıcı, "Galatasaray Üniversitesi'ndeki meslektaşları arasında kariyerinin en mutlu yıllarını yaşadı desem, inanın hiç abartmış olmam" dedi. Ortaylı'nın genç akademisyenlerle koridorda kahkaha attığını, onlarla akran gibi sataştığını da anlattı.

"İstanbul'un Üç Yakasında Evim Var"

Kazıcı, babasının Galatasaray Üniversitesi ile Topkapı Sarayı'ndaki görevine eş zamanlı başladığını hatırlatarak şu anısını paylaştı: Ortaylı, her yerde büyük bir keyifle "İstanbul'un üç yakasında evim var: Biri Üsküdar, diğeri Topkapı Sarayı, sonuncusu da Galatasaray Üniversitesi" derdi.

Hastanede Bile Tashih Yaptı

Kızının en çok duygulandıran anısı ise babasının son günlerine aitti. Kazıcı, "Hastane sürecinde etrafı kitapları, sözlükleri ve gazetelerle içerideyken bir yandan da çıkacak sorunun tashifini yapıyordu. Dün kitap odasına girdiğimde masanın üstünde yarım kalan tashifini görmek içimi acıttı" dedi.

"Gülünecek Çok An Vardı"

Kazıcı, babasıyla ilgili yalnızca birlikte yapılamamış şeylere hayıflandığını belirterek şöyle dedi: "Hayatını dolu dolu yaşamış ama hâlâ yaşamaya doyamamış bu adamla daha gezilecek çok yer, torunlarıyla geçireceği çok vakit, yapılacak çok iş ve gülünecek çok an vardı."