CANLI YAYIN
Geri
Çorlu'da otomobilin taklalar attığı kaza kamerada

Tekirdağ Çorlu'da park halinden yola çıkan araca çarpan otomobil, metrelerce takla atarak savruldu. Can pazarının yaşandığı, 2'si çocuk 5 kişinin yaralandığı feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İşte o dehşet anları...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil, yol kenarında park halindeyken sürücüsünün hareket ettirdiği başka bir otomobile çarpıp, taklalar attı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, önceki gün saat 17.30 sıralarında Önerler Mahallesi Ziya Gökalp Bulvarı'nda meydana geldi. E.G.'nin kullandığı 34 PIY 029 plakalı otomobil, park halindeyken sürücünün hareket ettirip yola çıkardığı C.U. yönetimindeki otomobile çarptı. Savrulan E.G.'nin otomobili, yaklaşık 25 metre taklalar attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her iki araçta yaralanan 2'si çocuk, 5 kişi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle