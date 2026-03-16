Son dakika: Antalya Kepez'de Milli Eğitim Müdürlüğü'nde silahlı saldırı! Şüpheli kendini odaya kilitledi

Antalya'nın Kepez ilçesinde Hükümet Konağı'nda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelen bir kişi rastgele ateş açtıktan sonra kendisini bir odaya kilitledi. Silah sesleri üzerine Hükümet Konağı derhal boşaltıldı.

Özel harekat sevk edildi

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye özel harekat polisleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken şüpheliyi ikna etmeye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.