75 ilde zehir tacirlerine "Kıskaç": 1319 şüpheli yakalandı 638 tutuklama!

İçişleri Bakanlığı, 75 ilde düzenlenen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda 1319 şüphelinin yakalandığını, 638'inin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 10 gündür düzenlenen operasyonlara 1980 ekip, 4 bin 950 personel katıldı, 21 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinden yararlanıldı. Operasyonlarda; 767 kilogram uyuşturucu madde ile 3 milyon 340 bin 726 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1319 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 638'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 174'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

