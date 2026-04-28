Türkiye'nin Avrupa ile olan demir yolu ulaşımını modern standartlara taşıyacak olan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nde tarihi bir eşik daha aşıldı. Projenin ilk etabı olan Çerkezköy-Kapıkule hattında, altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilk test sürüşleri başarıyla gerçekleştirildi.

Edirne Garı'nda İlk Deneme Seferi

Çalışmaların sona yaklaştığı Çerkezköy-Kapıkule etabında, belirlenen noktalarda deneme seferlerine başlandı. Bu kapsamda, Edirne Merkez Tren Garı'na ulaşan ilk test treni, seferini sorunsuz bir şekilde tamamladı. Güzergâh üzerinde hem geliş hem de gidiş yönünde yapılan sürüşlerin başarıyla devam ettiği bildirildi.

Teknik Donanım ve Güvenlik Kontrolleri

Toplam 153 kilometre uzunluğundaki bu kesimde, ray seriminden sinyalizasyona kadar tüm teknik sistemlerin kurulumu tamamlanmış durumda. Yüksek hızlı tren setleriyle gerçekleştirilen testlerde;

Hattın performansı ve güvenliği detaylıca inceleniyor.

Teknik donanım ve hat dayanıklılığı çift yönlü sürüşlerle kontrol ediliyor.

Demir yolu bakım ve kontrol sistemlerinin işlerliği test ediliyor.

Üç Etaptan Oluşan Dev Proje

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi, toplamda üç ana bölümden meydana geliyor:

Kapıkule - Çerkezköy: 153 Kilometre Çerkezköy - Ispartakule: 67 Kilometre Ispartakule - Halkalı: 8,4 Kilometre

Yolculuk Sürelerinde Büyük Tasarruf

Saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilen proje, hem yolcu hem de yük taşımacılığında devrim yaratacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte:

Yolcu taşımacılığında: 4 saat olan seyahat süresi 1,5 saate düşecek.

Yük taşımacılığında: 8 saat 30 dakika süren yolculuklar 3 saat 30 dakikaya gerileyecek.

Lojistik Güç ve "İpek Demir Yolu" Vizyonu

Projenin tam kapasiteyle devreye alınması, tarihi İpek Demir Yolu'nun Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanan hattında kritik bir halkayı tamamlayacak. Bu modern hat sayesinde bölgenin lojistik gücünün artması ve Türkiye'nin Avrupa ile olan ticari bağlarının daha da güçlenmesi hedefleniyor.