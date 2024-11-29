İcmali iman ve tafsili iman nedir?

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 13:00 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 13:02

İcmâli iman ve tafsîli iman, İslam'da imanın farklı seviyelerini ifade eden kavramlardır.

1. İcmâli İman (Toplu İman):

İcmâli iman, kişinin Allah'a ve O'nun bildirdiği her şeye topluca inanmasıdır. Ayrıntılara girmeden, genel anlamda inanmayı ifade eder. Örneğin:

"Ben Allah'a, peygamberlerine, kitaplarına, ahiret gününe ve kaderin Allah'tan olduğuna inanıyorum," şeklinde bir kabul, icmâli imandır.

Kelime-i Tevhid (Lâ ilâhe illallah, Muhammedun Resûlullah) veya Kelime-i Şehadet (Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühû) ile ifade edilir.

Bu, imanın temel ve asgari düzeyidir.

2. Tafsîli İman (Ayrıntılı İman):

Tafsîli iman, imanın esaslarını ayrıntılı bir şekilde bilip bunlara tek tek inanmayı ifade eder. Örneğin:

Allah'ın varlığı ve birliği (tevhid),

Meleklerin varlığı, isimleri ve görevleri,

Peygamberlerin hayatları, gönderilme sebepleri,

İlahi kitapların sayısı ve isimleri,

Ahiret gününün ayrıntıları (cennet, cehennem, mahşer, hesap günü),

Kader ve kazanın detayları...

Tafsîli iman, kişinin inanç esaslarını öğrenmesi ve bunları detaylı bir şekilde bilerek inanmasıdır. Bu, kişinin dini bilgilerini artırmasıyla gelişir ve güçlenir.

Özetle:

İcmâli iman , temel ve özet bir inançtır. İslam'ın şartlarını ve imanın temelini kapsar.

, temel ve özet bir inançtır. İslam'ın şartlarını ve imanın temelini kapsar. Tafsîli iman, imanın detaylarını bilerek inanmayı içerir ve daha derin bir anlayış gerektirir.



Her Müslüman, icmâli iman ile mükelleftir. Ancak ilim öğrenerek tafsîli imanı geliştirmek, inancı güçlendirmek için önemlidir.