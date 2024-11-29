SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
İcmali iman ve tafsili iman nedir?
Haberler Güncel Videoları

İcmali iman ve tafsili iman nedir?

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 13:00 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 13:02

İstanbul Emekli Başvaizi Mustafa Akgül ile Sultanahmet Camii Emekli İmam Hatibi Emrullah Hatipoğlu 'Cuma Sohbetleri' programında İcmali iman ve tafsili iman nedir? sorusuna dair ayrıntılı açıklamalarda bulundular. İşte İcmali iman ile tafsili iman arasındaki farklar.

İcmâli iman ve tafsîli iman, İslam'da imanın farklı seviyelerini ifade eden kavramlardır.

1. İcmâli İman (Toplu İman):
İcmâli iman, kişinin Allah'a ve O'nun bildirdiği her şeye topluca inanmasıdır. Ayrıntılara girmeden, genel anlamda inanmayı ifade eder. Örneğin:

  • "Ben Allah'a, peygamberlerine, kitaplarına, ahiret gününe ve kaderin Allah'tan olduğuna inanıyorum," şeklinde bir kabul, icmâli imandır.
  • Kelime-i Tevhid (Lâ ilâhe illallah, Muhammedun Resûlullah) veya Kelime-i Şehadet (Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühû) ile ifade edilir.

Bu, imanın temel ve asgari düzeyidir.

2. Tafsîli İman (Ayrıntılı İman):
Tafsîli iman, imanın esaslarını ayrıntılı bir şekilde bilip bunlara tek tek inanmayı ifade eder. Örneğin:

  • Allah'ın varlığı ve birliği (tevhid),
  • Meleklerin varlığı, isimleri ve görevleri,
  • Peygamberlerin hayatları, gönderilme sebepleri,
  • İlahi kitapların sayısı ve isimleri,
  • Ahiret gününün ayrıntıları (cennet, cehennem, mahşer, hesap günü),
  • Kader ve kazanın detayları...

Tafsîli iman, kişinin inanç esaslarını öğrenmesi ve bunları detaylı bir şekilde bilerek inanmasıdır. Bu, kişinin dini bilgilerini artırmasıyla gelişir ve güçlenir.

Özetle:

  • İcmâli iman, temel ve özet bir inançtır. İslam'ın şartlarını ve imanın temelini kapsar.
  • Tafsîli iman, imanın detaylarını bilerek inanmayı içerir ve daha derin bir anlayış gerektirir.


Her Müslüman, icmâli iman ile mükelleftir. Ancak ilim öğrenerek tafsîli imanı geliştirmek, inancı güçlendirmek için önemlidir.

SIRADAKİ VİDEO
Ahmet Özer'in yardımcısı Osman Yalçın için yakalama kararı!
29.11.2024Cuma
Başkan Erdoğan Gazze zirvesine video mesaj gönderdi
29.11.2024Cuma
Turkuvaz Medya'da Tarım Zirvesi! Bakan Yumaklı'dan önemli açıklamalar
29.11.2024Cuma
Leyla Şahin Usta'dan siyonist selamı veren Maccabi Tel Aviv oyuncusuna tepki: “Katiller sahada da aynı!”
29.11.2024Cuma
Muhalifler Halep'e dayandı!
29.11.2024Cuma
Bunlar da Var
Kayseri’de garip olay! Kardan adamı ceset sandı ortalığı birbirine kattı 00:50
Kayseri'de garip olay!
28.11.2024Perşembe
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst’tan istifa sorusuna yanıt 06:58
Giovanni van Bronckhorst'tan istifa sorusuna yanıt
28.11.2024Perşembe
Suavi’nin Bodrum’daki ağaç katliamına Yücel Arzen’den besteli tepki: ’’Villaları dikmiş 80 ağaç kesmiş’’ 00:49
Suavi'nin Bodrum’daki ağaç katliamına Yücel Arzen'den besteli tepki
28.11.2024Perşembe
Küçükçekmece’de cinayet: 1 ölü! 01:38
Küçükçekmece’de cinayet: 1 ölü!
28.11.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA