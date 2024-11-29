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Kurt sürüsü köpeği avladı! Saldırı anı kamerada!
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Kurt sürüsü köpeği avladı! Saldırı anı kamerada!

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 17:08 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 17:08

Gümüşhane'nin Tekke beldesinde bir firmaya ait depodaki bekçi köpeği, karla kaplı bölgede yiyecek arayan kurt sürüsünün saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, köpeğe saldıran kurtlar, özel güvenlik görevlisi Hakkı Kocabıyık’ın müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı. Köpek, sırtından yaralandı.

Gümüşhane'nin Tekke beldesinde firmaya ait depodaki bekçi köpeği, köye inen kurt sürüsünün saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bölgede karla kaplanan yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan kurt sürüsü, dün gece saatlerinde indiği Tekke beldesinde bir firmaya ait depodaki bekçi köpeğine saldırdı. Ses üzerine kulübeden çıkan özel güvenlik görevlisi Hakkı Kocabıyık'ın müdahalesiyle sürü, depo bölgesinden uzaklaştı. Köpeğin sırt bölgesinden yaralandığı saldırı anları da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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