Gümüşhane'nin Tekke beldesinde firmaya ait depodaki bekçi köpeği, köye inen kurt sürüsünün saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bölgede karla kaplanan yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan kurt sürüsü, dün gece saatlerinde indiği Tekke beldesinde bir firmaya ait depodaki bekçi köpeğine saldırdı. Ses üzerine kulübeden çıkan özel güvenlik görevlisi Hakkı Kocabıyık'ın müdahalesiyle sürü, depo bölgesinden uzaklaştı. Köpeğin sırt bölgesinden yaralandığı saldırı anları da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.