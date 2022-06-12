İçişleri duyurdu! Kadıköy’den gitmek isteyip direnenler gözaltında

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) isimli oluşum, Gazi Meclis'e yakışmadığını bir kez daha kanıtladı. Eli kanlı bebek katili Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' isteyen HDP'li vekiller İstanbul Kadıköy'de alçak bir provokasyona imza attı. HDP'li Ayşe Acar Başaran ve Feleknas Uca'nın başını çektiği provokatörler, şerefli Türk polisini "yargılanacaksınız" diye tehdit ederken "Papucumun polisi" sloganları attı. HDP Milletvekili Saliha Aydemir polisimize kargaşada yumruk attı. İçişleri Bakanı Soylu, "Kadıköy’den gitmek isteyip direnenler gözaltında... Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin" diyerek tepki gösterdi.