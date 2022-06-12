Aslıhan Güner ‘’akşama hazırlık’’ deyip yatak odasından peş peş paylaştı!

Ünlü oyuncu Aslıhan Güner, bir süre önce eşi Mert Kılıç ile tatile çıkmıştı. Tatil pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmeyen oyuncu, sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Yaz tatiline hız kesmeden devam eden ve eşi ile meslektaşı Gülsim Ali İlhan'la güzel havanın tadını çıkaran oyuncu, çok konuşulan paylaşımlarına yenilerini ekledi. Paylaşımlarında sınır tanımayarak bol bol renkli karelerini yayınlayan ünlü oyuncu, şimdi ise yatak odası pozlarıyla gündeme geldi. Güner, fit hali ve güzelliğiyle dikkat çekti. İşte Aslıhan Güner'in o paylaşımları...