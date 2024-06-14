Bayram tatili süresince vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için İçişleri Bakanlığı geniş kapsamlı bir önlem paketi hazırladı. Bu kapsamda, ülke genelinde toplam 66 bin 92 personel yol güvenliğini sağlamak üzere görevlendirilecek.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Yerlikaya, "Yola çıkacak sevgili vatandaşlarım, lütfen çocuklarınızı üzmeyin. Annelerinizi, babalarınızı, eşinizi, sevdiklerinizi üzmeyin. Trafik kurallarına harfiyen uyalım" mesajını paylaştı.