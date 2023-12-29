SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023, 11:55 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023, 12:04

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı! 9 ilde DAEŞ operasyonu: 29 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DAEŞ terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen ''Kahramanlar-377'' operasyonunda 29 kişinin yakalandığını duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

DEAŞ Terör Örgütüne yönelik İstanbul merkezli 9️⃣ ilde düzenlenen "KAHRAMANLAR-37" Operasyonunda 2️⃣9️⃣ Şahıs Yakalandı❗

Terör Örgütleri ve onların İş Birlikçileriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek❗

❌MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; "Selman‐ı Farisi Taburu" olarak adlandırılan DEAŞ terör örgütünün Türkiye'de oluşturmaya çalıştığı yapılanmayla bağlantılı örgüt mensuplarının tespit edilip, İstanbul'da bulunan Yahudi ve Hristiyan İbadethanelerine yönelik keşif çalışmaları yürüttüklerinin anlaşılması üzerine; İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun'da toplam 3️⃣9️⃣ adrese eş zamanlı olarak düzenlenen "KAHRAMANLAR-37" Operasyonlarında; 2️⃣9️⃣ şahıs yakalandı.

SIRADAKİ VİDEO
Fergio Bey'in +18 erotik partisine operasyon! Müstehcen içerikli videolar çeken ''Fergio House'' grubu videosu izle!
29.12.2023Cuma
Ekrem İmamoğlu, Sözcü TV sunucusu Senem Ilgaz’ı canlı yayında azarladı! TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un bağlanmak istediğini söyleyince bakın neler oldu
29.12.2023Cuma
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
29.12.2023Cuma
Bursa'da ölümüne yolculuk kameralara yansıdı
29.12.2023Cuma
SON DAKİKA! MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
29.12.2023Cuma
Bunlar da Var
TOKİ Başkanı Ömer Bulut yayına bağlanmak istedi İmamoğlu panikledi! Pancar gibi kızardı sunucuyu azarladı 01:58
TOKİ Başkanı yayına bağlanmak istedi İmamoğlu panikledi!
29.12.2023Cuma
SON DAKİKA! MİT’ten Suriye’de nokta operasyon 02:44
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
29.12.2023Cuma
Ekrem İmamoğlu, Sözcü TV sunucusu Senem Ilgaz’ı canlı yayında azarladı! TOKİ Başkanı Ömer Bulut’un bağlanmak istediğini söyleyince bakın neler oldu 01:48
İmamoğlu, Sözcü TV sunucusu Senem Ilgaz’ı canlı yayında azarladı!
29.12.2023Cuma
Mavi Vatan’daki yeni gücümüz: Akya! MSB duyurdu: Hedef tam isabetle vuruldu 05:35
Mavi Vatan'daki yeni gücümüz: Akya!
29.12.2023Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA