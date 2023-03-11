Haberler Güncel Videoları HÜDA PAR kimi destekliyor? Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu 2023 seçimleri için ittifak kararını açıkladı

HÜDA PAR kimi destekliyor? Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu 2023 seçimleri için ittifak kararını açıkladı

HÜDA PAR kimi destekliyor? Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu 2023 seçimleri için ittifak kararını açıkladı
11.03.2023 17:32

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:36
HÜDA PAR: Erdoğan’ı...
Güncel 03:20
Erdoğan'dan tarihi imza! 14...
Güncel 08:55
HÜDA PAR Parti Sözcüsü Av....
Güncel 01:12
CHP yandaşı Fatih Portakal...
Güncel 00:24
Malatyalı depremzededen Kemal...
Güncel 00:32
Dikkat... Meteoroloji İstanbul...
Güncel 01:34
Başkan Erdoğan Litvanya...
Güncel 06:43
Ayşegül Bilen’den A Haber’e...
Güncel 01:07
Bakan Akar, Antakya’da...
Güncel 03:12
Başkan Erdoğan BBP Lideri...
Güncel 23:50
DSP Cumhur İttifakı’na...
Güncel 02:27
Fay hattı üzerine yapılan...

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik HÜDA PAR Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan açıklma geldi. Yapıcıoğlu ittifak kararını; "14 Mayıs'ta aday çıkarmayacağız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğiz" açıklamasıyla duyurdu.

Güncel Videoları

2023 seçimleri için geri sayım başladı. HÜDA PAR'dan seçimlerle ilgili son dakika açıklaması geldi. HÜDA PAR seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu. Peki, HÜDA PAR açılımı nedir, kimi destekliyor? 2018-2019 seçimleri HÜDA PAR oy oranı ne kadar, Cumhur İttifakı'na mı katıldı mı? İşte merak edilenler!

HÜDA PAR AÇILIMI NEDİR, KİMİ DESTEKLİYOR?

Hür Dava Partisi, 19 Aralık 2012 tarihinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir.

Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "HÜDA PAR" şeklindedir. Simgesi açık vaziyette bir kitap ve sayfaları arasından doğmakta olan güneştir. Genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'dur.

"ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİZ"

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bu sabah toplantı yaptıklarını ve gündemlerinde 2 madde olduklarını söyledi. Yapıcıoğlu, "Başkanlık divanı toplantısında il ve ilçe teşkilatlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık" dedi.

HÜDA PAR 2018 SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA