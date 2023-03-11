90’lı yılların kördüğümü: Koalisyonlar

CHP, İYİ Parti, DEVA, Saadet, Demokrat ve Gelecek Partilerinin oluşturduğu 6'lı koalisyon Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında mutabık kaldı. Kılıçdaroğlu seçilmesi durumunda 5 partinin genel başkanı, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Yardımcılığı alacak. Partilere de Bakanlıklar pay edilecek. 7 CB yardımcılı formülde olası bir anlaşmazlıkta ülkenin yeniden seçime gitmesi ise muhtemel bir senaryo. Bu bağlamda akıllara kargaşa, kriz ve kaosun sembolü olan Türkiye'nin koalisyonlarla yönetildiği 'kayıp' yıllar geldi. İşte 90'lı yıllardaki koalisyon hükümetleri...