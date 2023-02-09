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Hatay’da algı yapmaya çalışan İsmail Saymaz’a vatandaştan tokat gibi cevap: “Provokatörlük yapma,helikopterlere bak”

Hatay’da algı yapmaya çalışan İsmail Saymaz’a vatandaştan tokat gibi cevap: “Provokatörlük yapma,helikopterlere bak”
09.02.2023 10:25 - Son Güncelleme: 09.02.2023 10:26

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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki depremle tarihinin en büyük felaketini yaşadı. Devlet ve millet el ele vererek yaraları sararken özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı algı ve yalan siyaseti tepki çekiyor. CHP'nin yayın organlarından Halk TV Hatay'dan canlı yayın yaptığı esnada İsmail Saymaz'ın ifadeleri vatandaşın tepkisini çekti. Hatay'a yardım gelmiyor iddiasını sürdüren İsmail Saymaz'a bir vatandaş "Provokatörlük yapma helikopterlere bal provokatörlük yapma!" ifadelerini kullandı. Canlı yayındaki tepki sonrası Saymaz yayını kesti.

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