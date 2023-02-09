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DEPREM SON DAKİKA HABERLERİ! Deprem sonrası ölü sayısı kaça çıktı? Deprem bölgesinde ölü sayısı kaç oldu? | AFAD SON DURUMU açıkladı

DEPREM SON DAKİKA HABERLERİ! Deprem sonrası ölü sayısı kaça çıktı? Deprem bölgesinde ölü sayısı kaç oldu? | AFAD SON DURUMU açıkladı
09.02.2023 09:52

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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki depremle tarihinin en büyük felaketini yaşadı. Otoritelerce "asrın felaketi" olarak tanımlanan deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu. Peki; Deprem sonrası ölü sayısı kaça çıktı? Deprem bölgesinde ölü sayısı kaç oldu? Depremde kaç kişi yaralandı? AFAD, saat 07.45 itibarıyla SON DURUMU açıkladı. İşte detaylar...

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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki depremle tarihinin en büyük felaketini yaşadı. Otoritelerce "asrın felaketi" olarak tanımlanan deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu. Devlet tüm imkanlarını seferber ederken ekiplerin enkaz alanlarında canhıraş mücadelesi sürüyor. AFAD, saat 07.45 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 873 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 937 kişinin yaralandığını bildirdi.
9 Şubat itibariyle yaşananlar;

07.45 AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 1117 artçı deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerindeki can kaybı 12 bin 873 oldu. Depremlerde 62 bin 937 kişi de yaralandı.

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