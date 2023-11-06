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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023, 17:46 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023, 18:51

'HABERTÜRK' Hamas'ı terör örgütü ilan etti! Katil İsrail'in vahşetine arka çıktı

Günlerdir İsrail, Gazze'yi ölüm kıskacına alarak soykırıma imza atıyor. Her türlü savaş suçunun işlendiği vahşete ise ABD ve Batı ülkeleri arka çıkıyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, katil İsrail'in saldırılarında 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'i kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli katledildi. Yaşanan vahşete karşı insanlar Filistin’e destek olurken, Turgay Ciner’in Habertürk’ü büyük bir skandala imza attı. Habertürk Dış Haberler Editörü Saime Toktaş, Hamas’ın mücadelesini terör eylemi olarak tanımladı. Soykırımcı İsrail’in katliamına ise arka çıkarken, vahşetin tartışma konusu olduğunu söyledi.

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