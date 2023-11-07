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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023, 00:58 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023, 01:24

CHP’li Barış Yarkadaş mesleği bıraktı giderayak fondaşa salladı: Eşek gibi anırmadı

CHP'de 13 yıldır koltuktan otura Kemal Kılıçdaroğlu "tavşan" aday Özgür Özel'e seçimi kaybetti. Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçilmesinin ardından CHP yandaşı Barık Yarkadaş'ın "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım." sözleri yeniden gündem olmuştu. Kılıçdaroğlu ile yakınlığıyla bilinen Yarkadaş canlı yayında mesleği bıraktığını açıkladı. Yarkadaş, "Aktif gazeteci olarak olmasam da siyaset yorumcusu olarak çalışmama devam edebilirim. Şuan itibariyle kamuoyuna sözünü tutuyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Yarkadaş giderayak Emin Çölaşan'a salladı. Yarkadaş, "Bir gazeteci çıktı. AK Parti eğer paradan sıfır atmayı başarırsa ben çıkar eşek gibi anırırım dedi. AK Parti paradan sıfırı attı o gazeteci özür dilemedi" dedi.

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CHP’li Barış Yarkadaş mesleği bıraktı giderayak fondaşa salladı: Eşek gibi anırmadı

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